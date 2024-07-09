CHP Genel Başkanı Özgür Özel grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Tüm Türkiye’ye çağrıda bulunan Özgür Özel saat 9’da geçinemeyen herkesi eyleme davet etti. Özel “Asgari ücret artsın istiyorsan bu akşam 9’da başlıyoruz ışıkları yakın ışıkları kapatın uzaydan görülecek. Zam isteyenler bizimle birlikte olsun. Ayağa kalkın ışığı yakın hep birlikte sesimizi duyuracağız. Zammı söke söke alacağız. Ya zam olacak geçim olacak ya da başka yol yok seçim olacak."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Özel TÜİK’in enflasyonu hesapladığı madde fiyatlarına tepki göstererek “Türkiye’de yoksullara dar gelirlilere devlet kurumu tarafından yapılan açık bir ihanetle karşı karşıyayız. Açıkladığı enflasyon rakamı istatistik değil, cebe giren ekmek, çocuğa alınacak süt, evde yakılacak kömür doğalgaz.” dedi.

Asgari ücrete zam yapılması çağrısında bulunan Özel “1 Temmuz’da zam bekledik. Size gelmedi ama her şeye zam geldi. Türkiye’de çalışanların yüzde 53 asgari ücretli. Asgari ücret 3 aydır açlık sınırının altında seyrediyor. Bir bakan var asgari ücrete zam yapılmaması karşısında direniyor.” ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE’Yİ SAAT 21:00’DA EYLEME DAVET ETTİ

Tüm Türkiye’ye ışıkları açma kapama eylemine davet eden Özgür Özel “Türkiye bu akşam saat 9’da ayağa kalk. Evlerinde yanan ışıkları eğer zam istiyorsan, asgari ücrete emekliye zam istiyorsan, çaya buğdaya kaysıya fındığa üzüme fiyat istiyorsan. Asgari ücret artsın istiyorsan bu akşam 9’da başlıyoruz ışıkları yakın ışıkları kapatın uzaydan görülecek. Zam isteyenler bizimle birlikte olsun. Ayağa kalkın ışığı yakın hep birlikte sesimizi duyuracağız. Zammı söke söke alacağız. Ya zam olacak geçim olacak ya da başka yol yok seçim olacak.” diyerek sözlerine son verdi.