Türkiye Futbol Federasyonu Amatör Spor İşleri Kurulu'ndan yapılan açıklamada, U15 Türkiye Futbol Şampiyonası 1.Kademe müsabakalarının 14 Mayıs'ta başlayacağı duyuruldu. 76 ilden 129 takımın mücadele edeceği 1.Kademe müsabakaları Çorum'un yanı sıra İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Yalova, Zonguldak, Düzce, Bolu, Kütahya, Uşak, Manisa, Denizli, Fethiye, Karaman, Mersin, Şanlıurfa, Batman, Van, Kayseri, Trabzon, Çankırı ve Ordu olmak üzere 22 grup merkezinde oynanacak.

ÇORUM ŞAMPİYONU

ÇORUM ANADOLU'NUN

RAKİPLERİ BELLİ OLDU

U15 Futbol Ligi'nin Çorum şampiyonu Çorum Anadolu FK'nın da rakipleri belli oldu. Çorum grubuna Çorum Anadolu FK, Tokat, Yozgat, Trabzon, Kayseri, Nevşehir ve Amasya şampiyonları ile gruptan çıkma mücadelesi verecek.

3 gün sürecek olan 1.kademe müsabakalarının teknik toplantısı 13 Mayıs Pazartesi günü ASKF Toplantı Salonu'nda yapılacak.



Editör: RIFAT KARA