İstanbul’da Zeytinburnu’nda inşa edilen Togg’un teslimat noktasında hazırlıklar son sürat devam ediyor. İnşa ekibinin hummalı bir çalışma yürüttüğü teslimat ve servis noktasının en geç 15 gün içerisinde bitirilmesi planlanıyor.

Togg'un resmi internet sayfasında Adana Yüreğir, Ankara Söğütözü ve Çankaya, Antalya Kepez, Bursa Togg Teknoloji Kampüsü, Diyarbakır Bağlar, Erzurum, İstanbul Yedi Mavi Zeytinburnu, İzmir Bornova, Kayseri Kocasinan ve Samsun teslimat noktaları olarak yer alıyor.

Togg Servis Noktaları

Adana, Yüreğir

Ankara, Çankaya

Ankara, Etimesgut

Antalya, Kepez

Antalya, Muratpaşa

Balıkesir, Bandırma

Bursa, Togg Gemlik Tesisi

Bursa, Nilüfer

Çorum, Merkez

Diyarbakır, Bağlar

Erzurum

Eskişehir, Odunpazarı

Gaziantep, Şehitkamil

İstanbul, Avcılar

İstanbul, Üsküdar

İstanbul, Zeytinburnu

İstanbul

İzmir, Bornova

İzmir, Çiğli

Kayseri

Kocaeli, Gebze

Samsun

Şanlıurfa, Haliliye

Trabzon, Ortahisar