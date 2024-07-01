Türkiye Badminton Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan 9-11 Yaş Badminton Türkiye Şampiyonası 26-30 Haziran tarihleri arasında Çorum'da yapıldı. Çorum Yeni Spor Salonu'nda gerçekleşen şampiyonaya 136 kulüpten 509 sporcu katılım sağladı. Çorum Yazı Çarşı Spor Kulübü ve Çorum Yıldızları Spor Kulübü'nden sporcuların da ter döktüğü şampiyonada Çorumlu sporcular ilk 4'e giremeyerek madalya alamadı.

11 yaş kategorisinde tek kızlarda Samsun'dan Eylül Ermiş, tek erkeklerde ise İstanbul'dan Alp Mete Yıldırım birincilik kürsüsüne çıkan sporcular olurken, çift kızlarda Manisa'dan Elif Ada ve Irmak Denktaş ikilisi, çift erkeklerde ise Bursa'dan Burak Eymen Demirhan ile Enes Seyfeddin ikilisi şampiyonluk ipini göğüslediler.

Aynı yaş kategorisinde kulüpler sıralamasında Bursa Büyükşehir Belediyespor birinci olurken, en teknik sporcu ödülü İstanbul'dan Alp Mete Yıldırım, fair-play sporcu ödülünün sahibi Muş'tan Mediye Nur Bülbül, fair-play antrenörlük ödülü ise Bursa'dan Buse Ceylan'a gitti.

9 yaş kategorisinde ise tek kızlarda Bursa'dan Ecem Özübir, tek erkeklerde Bursa'dan Emir Altay Can şampiyon olurken, çift kızlarda Kayseri'den Zümra Çetintaş ile Bursa'dan Loya Duru Kambur ikilisi, çift erkeklerde ise Samsun'dan Ali Osman Kılıç ile Ali Yavuz Polat ikilisi birinci olmayı başardı.

Bu kategoride de kulüpler sıralamasında Bursa Büyükşehir Belediyespor şampiyon olurken, en teknik sporcu ödülü Bursa'dan Ecem Özübir'e, fair-play sporcu ödülü Kayseri'den Zümra Çetintaş'a, fair-play antrenör ödülü ise Kayseri'den Oktay Coşkunca'ya gitti.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı'nın da katıldığı ödül töreninde dereceye giren sporculara madalyaları takdim edildi.



Editör: RIFAT KARA