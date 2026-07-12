AK Parti Çorum Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Oğuzhan Kaya, İl Genel Meclisi üyeleriyle bir araya gelerek Çorum genelinde yürütülen çalışmalar ve planlanan yatırımları değerlendirdi.

Toplantıda, Çorum merkez ve ilçelerin öncelikli ihtiyaçları, devam eden yatırımlar ile önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler masaya yatırıldı. Hizmetlerin daha etkin ve verimli şekilde sürdürülmesi için görüş alışverişinde bulunuldu.

Toplantıya ilişkin açıklama yapan Kaya, Çorum'un her köşesine hizmet ulaştırma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, “İl Genel Meclis üyelerimizle bir araya gelerek şehrimizin ve ilçelerimizin ihtiyaçlarını, devam eden yatırımları ve geleceğe yönelik hedeflerimizi istişare ettik. Birlik ve beraberlik içerisinde, hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunmak için durmadan çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Kaya, Çorum'un kalkınması ve vatandaşların yaşam kalitesinin artırılması adına tüm kurumlarla koordinasyon içinde çalışmalarını sürdüreceklerini vurguladı.

Muhabir: Haber Merkezi