Çorum Belediyesi’nin Ticaret Borsası ile ortak proje yapması teklifi Belediye Meclisi’nde görüşülerek kabul edildi. Proje kapsamında mevcut Hayvan Pazarında canlı hayvan müzayede salonu inşa edilecek.

Proje hakkında bilgi veren Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Projede müzayede salonu olacak. Damızlık hayvanlar podyumdan geçecek bu sırada ekranlarda tüm bilgiler ayrıntılı olarak yer alacak” dedi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise böyle bir projenin Türkiye’de az sayıda bulunduğunu kaydederek, “Proje için Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresinden (DOKAP) destek aldık. Projeyi Ticaret Borsası ile birlikte yapıyoruz” diye konuştu.

Muhabir: Haber Merkezi