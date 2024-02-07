Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, kadınlarda maçlar 58 grupta oynanacak. Çorum grubunda, Çorum'dan Beden Eğitimi Öğretmenleri Spor Kulübü ile Yurdumspor Amasya'dan da Şehzadeler Voleybol ile Amasya 22 Haziran Spor Kulübü mücadele edecek.

MAÇLAR

MART

BAŞINDA

1-3 Mart tarihlerinde düzenlenecek grup birinciliklerinde fikstür hazırlama yetkisi voleybol il temsilcisinde olacak. Müsabakalar tek devreli lig statüsüne göre oynanacak. Birinci olan takım, final grubuna yükselecek.

2.Lig'e yükselecek takımların belli olacağı final grubu maçları Nisan ayında oynanacak.

Bölgesel Lig'e Çorum'dan erkeklerde başvuru olmadığı için Çorum temsilcisi bulunmuyor.