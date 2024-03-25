En son Liseli Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonasına ev sahipliği yapan, yine okullararası yıldızlar badminton grup birinciliğinin devam ettiği Çorum’a büyük bir organizasyon daha verildi. Bu kez, hentbolda şampiyon Çorum’da belli olacak.

Hentbol İl Temsilcisi Sami Öncel’in verdiği bilgilere göre, Kulüplerarası Yıldız Kızlar Hentbol Türkiye Şampiyonası Çorum’da yapılacak. 27 Mayıs-3 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek şampiyonaya 16 takım katılacak.

İl temsilcisi Sami Öncel, şampiyonanın Çorum’a alınmasındaki katkılarından dolayı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar’a teşekkür etti.