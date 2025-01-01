Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen ve Amasya, Çorum, Samsun, Tokat’ta Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından uygulanan 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında, Orta Karadeniz’deki illere 55 milyon TL tutarında yatırım yapılacak.

Orta Karadeniz Bölgesi’nde uygulanacak toplam yatırım tutarı yaklaşık 55 milyon TL olan 9 projeye, 42 milyon TL destek sağlanacak. Hayata geçirilecek bu projeler ile bölgedeki dezavantajlı kesimler istihdama kazandırılacak ve engelli bireyler mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi yoluyla sosyal ve ekonomik hayata dâhil edilecek. Bölge coğrafyasına özgü yerel değerler, ürünler ve geleneksel el sanatları ile unutulmaya yüz tutmuş meslekler yaşatılacak. Ayrıca bölgemizdeki insan kaynağının gelecekteki yatırımlara yönelik kabiliyetleri ve istihdam edilebilirlikleri artırılacak.

Amasya Valiliği’nin “Anadoludakiler: Amasya İli Yöresel Ürünler, Geleneksel Üretim ve Kadın” projesiyle Taşhan, yöresel ürünler, geleneksel sanatlar ve kadın kooperatiflerinin üretim ve satış merkezi haline dönüştürülecek. Bu kapsamda 8 kadın kooperatifi desteklenecek.

Çorum Belediyesi’nin Bedesten Çarşısı’nda hayata geçireceği “Dünyanın Merkezinde Hitit Barış Sofrası” projesi ile eğitim ve üretim atölyesi kurularak coğrafi işaret başvuruları yapılmış Çorum Mantısı, Çorum Şekerlemesi, Çorum Baklavası ve Çorum Su Böreği’nin geleneksel üretim standartları korunarak üretimi sağlanacak.

İskilip Belediyesi’nin “Kaybolmadan Gelecek Nesillere Aktarıyoruz: İskilip Meslekler Müzesi” projesiyle unutulmaya yüz tutmuş meslekler canlandırılacak, istihdam artırılacak ve ilçenin kültürel mirası koruma altına alınacak.

Saga Üretim Tüketim Kooperatifi’nin “Anadoludakiler-Çorum Morunun İzinde” projesiyle Çorum Moru kırmızı soğanı, katma değerli ürünlere dönüştürülerek ticarileştirilecek.



Samsun’da kenevir tekstili inovasyonu

Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin “Samsun Kenevir Tekstili İnovasyon ve Kapasite Geliştirme” projesiyle Kenevir ve İpek Dokuma Atölyesi modernize edilecek, üretim kapasitesi artırılacak.

Erbaa Belediyesi’nin “Anadoludakiler: Erbaa Narince Üzüm Yaprağı Bereket Atölyesi” projesiyle Narince Üzüm Yaprağı ve Narince üzümünden üretilen salamura yaprak, pekmez, tatlı tarhana ve sirke gibi yerel ürünlerin imalatı desteklenerek bu geleneksel üretim teknikleri korunacak ve yaşatılacak.



Sosyal gelişmeyi desteklemeye yönelik 3 proje uygulanacak

Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün “Engelli Bireylere Yönelik Gündüz Hizmet Merkezi” projesi ile engelli bireylerin sosyal becerilerinin artırılmasını ve günlük bakımlarını destekleyecek merkez kurulacak. Bu merkezde sosyal, sanatsal ve kültürel alanlarda beceri eğitimleri verilerek engelli bireylerin toplumsal hayata katılımı desteklenecek.

Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünün “Elektrikli Araçlar Eğitim Merkezi” projesi ile işsiz bireyler için meslek edindirme eğitimleri düzenlenecek, öğretmenlerin bilgi ve becerileri artırılacak.

Ayrıca Tokat Olgunlaşma Enstitüsü’nün “Geçmişe Dokun Geleceği Doku Geleneksel Dive Dokuması Atölyesi” projesiyle Tokat’ın tarihi mirası “Dive Dokumacılığı” yaşatılacak ve kadın istihdamı desteklenecek.

Editör: İHA AJANS