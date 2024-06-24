Türkiye Bocce, Bowling ve Dart Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Bocce Volo Türkiye Şampiyonası 20-23 Haziran tarihleri arasında Manisa'nın Kula ilçesinde yapıldı. Ülke genelinden 98 kız, 113 erkek olmak üzere toplamda 211 sporcunun katıldığı şampiyonaya Çorumlu sporcular damga vurdu.

Çorum İl Temsilcisi Hakan Çıtak nezaretinde şampiyonada mücadele eden Çorumlu sporculardan Doğa Çağın Çıtak küçük erkekler röle kategorisinde partneri Mustafa Gültekin ile Türkiye Şampiyonu olurken, yıldız kız çift geleneksel kategorisinde ise Çorumlu sporculardan Buğlem Kabasakal ile Ela Uysal Türkiye Şampiyonu olmayı başardılar.

Öte yandan yıldızlar altın nokta kategorisinde mücadele eden Buğlem Kabasakal bu kategoride de Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu.

3 altın, 1 bronz olmak üzere toplamda 4 madalya kazanan Çorumlu sporcular önemli bir başarıya imza atarak Çorum'a döndüler.

Şampiyona dönüşü açıklamalarda bulunan İl Temsilcisi Hakan Çıtak, altyapıya verilen önemin meyvelerini toplamaya başladıklarını belirtti. Sporcularının bir sonraki hedefinin milli takıma yükselmek olduğunu da belirten Çıtak, desteklerinden ötürü Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar'a, Spor Şube Müdürü Ferhat Yıldız'a, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sadık Efe'ye ve Halk Eğitim Kültürspor Başkanı Hilal Kiraz'a teşekkür etti.



Editör: RIFAT KARA