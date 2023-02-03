Ziraat Odası’nın olağan genel kurulu dün saat 09.00’da saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Derviş Günday Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Divan Başkanlığı’nı Yusuf Özküçükgöz, Başkan Vekilliği’ni Zeki Oral, Katip üyelikleri ise Mehmet Aygüneş ile Cemal Kurt’un yaptığı genel kurula Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Elmalı, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Ticaret Borsası Meclis ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Yılmaz Kaya, Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, Karadeniz Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği Başkanı Ali Bardakçı, Taksiciler Minibüscüler ve Servisciler Oto Galericiler Esnaf Odası Başkanı Mehmet Gayretli, Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun ile delegeler katıldı.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’ın mesajının okunduğu genel kurulda daha sonra çalışma raporları üzerine konuşmak üzere mevcut başkan Mehmet Sayan kürsüye geldi. Göreve geldikleri günden beri çiftçiye ucuz gübre, ilaç ve tohum desteği sağladıklarını, 453 ton sertifikalı arpa tohumu üretilmesini sağlayarak çiftçiye satış yaptıklarını, 1000 tonluk gübre deposunun tapusunu alarak odaya kazandırdıklarını belirten Mehmet Sayan 4 senelik süre zarfında tohum, tarımsal ilaç ve emtia ile birlikte üyelerine 28 milyonluk satış yaptıklarını, toprak analizlerini Hitit Üniversitesi ile işbirliği içinde son teknoloji laboratuvarda uygun fiyatla yapılmasını sağladıklarını, Tarım Müdürlüğü’nde Borsa ile birlikte Odanın işlem servisini oluşturarak çiftçinin işlemlerini tek merkezden yapabilmesinin yolunu açtıklarını, odayı ve ilaç mağazasını Farabi Caddesi’ndeki yeni yerine taşıdıklarını ve pandemi döneminde hiçbir üreticiyi mağdur etmediklerini bildirdi.

Soğuk hava deposu ve hangar deposu yapılması için çalışma yürüttüklerini de belirten Sayan, ayrıca odaya hazırladıkları projeler kapsamında slaj biçme makinesi, taş toplama makinesi, kepçeli traktör kazandırdıklarını da vurgulayarak 2022 sonu itibariyle kasalarında 421 bin TL’lik nakit para ile 3 milyon 460 bin TL’lik tohum, alet, ilaç ve gübre stoğunun bulunduğunu, 11 milyon TL’lik Tohum Eleme Tesisi’nin kurulum aşamasında olduğunu, 5 milyon TL’lik selektör tesisisin ise ihalesinin yapıldığını sözlerine ekledi.

Çalışma raporunun oylanarak kabul edildiği kongrede Oda Meclisi ve Oda Yönetimi de ibra edildi. Kesin hesaplar ile tahmini bütçenin görüşülerek karara bağlandığı kongrede daha sonra ise dilek temenniler bölümüne geçildi. Kongrede bu bölümde Oda Başkan Adayı olan Adem Özdemir bir konuşma yaptı. Konuşmasında tarım sektörünün stratejik bir sektör olduğunu hatırlatarak geleceğin devamı için çiftçiye ve toprağa değer verilmesi gerektiğini söyleyen Adem Özdemir, “Ziraat Odası olarak çiftçinin teknik ve teknolojik usullerle tarım yapmasını sağlamalı ve buna örnek olmalıyız. Seçimi kazandığımızda toprak laboratuvarını yeniden hizmete alarak oda bünyesinde daha çok tarım danışmanı istihdam edeceğiz. Domuz ile mücadeleyi eksiksiz yerine getirerek toprak için önemli olan su sondajları projesini uygulayacağız. Sera projeleri geliştirerek çiftçimizin sözleşmeli tarım ürünlerini yetiştirmelerini sağlayacağız. Tohum, ilaç, gübre gibi çiftçimizin ihtiyaçlarını uygun fiyatlarla temin ederek onların giderlerini düşürmelerine yardımcı olacağız. Çiftçimizin hibelerden daha fazla yararlanması adına çeşitli projeleri hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Seçim Kurulu gözetiminde Ziraat Odası Meclis Üyeliği seçimine geçildi.

Buna göre mevcut Oda Başkanı Mehmet Sayan ve 2019 yılında seçimi kaybeden Adem Özdemir başkanlık için yarıştı. Genel kurulda 221 delegeden 219’u oy kullandı. 3 oy geçersiz sayıldı. Oyların 111’ini alan Adem Özdemir Çorum Ziraat Odası’nın başkanlığına seçilirken, Mehmet Sayan ise 105 oyda kaldı.

Kongre sonunda Adem Özdemir yönetimindeki Çorum Ziraat Odası Meclisi şu isimlerden oluştu: “Adem Özdemir, Veli Alev, Bülent Özkan, Ferit Özşahin, Özden Biçer, Saffet Kışla, Erdal Şafak, Hasan Emekli, Mustafa Aydoğdu, Arif Ceylan, Ahmet Demirci, Erol Dönek, İdris Patlak, Nesimi Emil, Arap İpek, Zafer Sezgin, Dursun Tiryaki, Selim Kuzay, Cemal Kurt, Dinçer Güher, İbrahim Öztürk”

Ziraat Odası Yönetim Kurulu’nda ise “Adem Özdemir, Veli Alev, Bülent Özkan, Arif Ceylan, Hasan Emekli, Saffet Kışla, Ferit Özşahin” yer aldı.

Kongrenin sonuçlanmasının ardından yeniden kürsüye gelerek tüm üyelere teşekkür eden Adem Özdemir, kendisinin geçmiş dönemde Mehmet Sayan ile yola çıktığını hatırlatarak daha sonra aralarında bazı sorunlar olduğunu ancak hiçbir zaman düşman olmadıklarını, Sayan’ın değerli bir büyükleri olarak kalacağını, bugüne kadarki çiftçiye hizmetleri için de teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.



(Volkan SINAYUÇ)

