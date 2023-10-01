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Çorum Yeşilay Cemiyeti Merkez binasında gerçekleşen genel kurulda Divan Başkanı Ali İhsan Çağırgan, Başkan Vekili Ahmet Cek ve Yazman Adnan Cıdık’tan oluştu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulda kulübün dernek üyelikleri ve faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılırken, Mahmut Uysal’ın başkanlığı da oy birliği ile kabul edildi.

Çorum Yeşilay Spor Kulübü’nde yönetim kurulu asil aday listesi Mahmut Uysal, Nurettin Geldi, Necati Çamiçi, Bülent Karafakıoğlu ve Mustafa Özdoğan’dan oluşurken, yönetim kurulu yedek asil listesinda ise Ali İhsan Çağırgan, Reha Kürkçü, Ümit Çiftbaş, Durmuş Buyruk ve Hüseyin Saka yer aldı.

Denetim kurulu asil aday listesinde Erkan Demirhan, Hasan Öztürk, Adnan Cıdık, denetim kurulu yedek aday listesi ise Ahmet Çek, Mustafa Kürşat Candemir ve Aliyenur Kantar’dan oluştu.