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Tamamlandığında kamp alanları, sahil yolu, dinlenme üniteleri, yüzer iskele, marina ve eğitim yerleşkesinin olması planlanan projede yalnızca kafeterya ve bir adet dinlenme evi yapıldığına dikkat çeken Tahtasız, “Burada tuhaf olan önce öğrencilerin eğitim görecekleri bölüm yerine kafeterya bölümü yapılmış. Bir de konaklamak için dinlenme yeri yapılmış. Proje 2014 yılında başlamış, 2019 yılında ihalesi yapılmış 2021 yılında da teslim alınmasına rağmen şu anda işletilemiyor. Diğer birçok proje gibi kaderine terk edilmiş durumda. Oysa burası bir an önce turizme kazandırılmalı. Burası bittiğinde kafeteryanın haricinde kamp alanları olacak. Sahil yolu olacak. 10 adet dinlenme ünitesi, yüzer iskele, marina ve eğitim için yerleşkeler olacak. Burada su sporları ile uğraşan öğrencilerimiz, gençlerimiz ve hakemlerimiz kalacak. Buranın bir an önce bitirilmesini talep ediyoruz. Burası da Çorum da diğer yarım kalan projeler gibi çürümesin. Çorum turizm cenneti olması gerekirken yarım kalan projeler için bir cennet oldu. Ben bu konunun TBMM’de takipçisi olacağım” dedi.

“EL BİRLİĞİYLE FAALİYETE GEÇİRELİM”

Çorum Valisi, Hitit Üniversitesi rektörü ve AK Parti Milletvekillerine çağrıda bulunan Tahtasız, “Ödenek yetersizliğinden dolayı bitirilemedi. Sadece yemekhane, kafeterya ve dinlenme tesisleri yapıldı. Yapılan bölümler de yavaş yavaş çürüyor. Öğrencilerimizin, sporcularımızın ve hakemlerimizin konaklayacakları bölümler ödenek yetersizliğinden tamamlanamamış. Burayı el birliğiyle hayata geçirelim. Burası hem ilimiz hem de Oğuzlar ilçemize artı değer katacak. Turizm canlanacak” diye konuştu.

“SAHİL YOLU SÖZÜ DE TUTULMADI”

Her seçimden önce Oğuzlar ilçesine Obruk Barajı’nın kenarından 47 kilometrelik bir sahil yolu yapılmasına ilişkin söz verildiğini ancak bir türlü hayata geçirilemediğini hatırlatan CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, şunları söyledi:

“Her seçimden önce Oğuzlar ilçemize verilen bir söz var. Bu söz aslında Osmancık, Laçin, Dodurga ve Oğuzlar ilçemizi İskilip’e bağlayacak olan sahil yolu. Obruk barajının kenarından 47 kilometrelik sahil yolu yapılarak İskilip ilçemize bağlanacak. Ve İskilip ilçemizden de çok rahatlıkla Ankara’ya ulaşabilecekler. Burası turizm cenneti olması gereken bir köşe. Burası neden bir Alaçatı olmasın burası neden bir turizm cenneti olmasın.”