Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Çorum'da hava sıcaklığının salı gününden itibaren azalacağı belirtildi.

Açıklamada, "Meteoroloji’ye göre; 4 Şubat 2025 Salı gününden itibaren hava sıcaklıklarının azalacağı, 5 Şubat Çarşamba gününden itibaren (6 ila 12 derece) azalarak bölgemiz genelinde mevsim normallerinin altına ineceği tahmin ediliyor. Çorum'da Salı gününden itibaren gerçekleşmesi beklenen günün en düşük ve en yüksek hava sıcaklıklarının 1/-2 derece olması bekleniyor" ifadelerine yer verildi.

Kar yağışı ve buzlanmaya karşı tedbirli olunması istenen açıklamada, "Soğuk havanın, kuzey yönlerden kuvvetli olarak esmesi beklenen rüzgârlarla birlikte, Salı gününden itibaren 1 haftalık periyotta etkisini sürdürmesi bekleniyor. Söz konusu periyotta karla karışık yağmur ve kar yağışlarının görüleceği tahmin ediliyor. Meydana gelebilecek kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

