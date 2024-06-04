Turizmin Anadolu kentlerinde vücut bulmasında emeği geçmiş isimsiz kahramanlarından biri olan Çorumlu turizmci Fikret Dölek hayatını kaybetti.

Merhumun cenazesi bugün öğle namazına müteakip İstanbul Şakirin Camii'nden Hekimbaşı mezarlığında toprağa verildi.

Fikret Dölek kimdir?

Fikret Dölek, Hitit Uygarlığı’nın başkenti Hattuşaş harabelerini, Yazılıkaya Mabedi ve Alacahöyük kentini görmek isteyen yerli ve yabancı misafirlerin konaklama ihtiyacını gidermek amacıyla 1984 tarihinde hizmet vermeye başlayan Turban Çorum Oteli’nin ilk genel müdürlerinden biri olarak tanınıyordu.

Dönemin Çorum Belediyesi’nden 15 yıllığına kiralanan Turban Çorum Oteli’nde 58 oda, 116 yatak kapasitesi, lobi, restoran, Amerikan bar, TV salonu, oyun salonu, çamaşırhane ve geniş bir otopark bulunmaktaydı. TURBAN Turizm A.Ş.’nin özelleştirilmesinin ardından 1995 yılında mülk sahibi olan İl Özel İdaresi’ne bedelsiz olarak devredildi.

Editör: HABER MERKEZİ