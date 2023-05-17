Çorum’da görev yaptığı 4 yıllık süre zarfında, Çorum FK’nın 3.Lig’de, 2018-2019 Sezonundaki Play-Off şampiyonluğuna şahitlik eden Yurdagül, kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kırmızı-siyahlı takımı tebrik etti. Yurdagül, “Çorumspor Süper Lig’e de yakışır” başlığı altındaki paylaşımında; “4 Yıl görev yapmaktan mutluluk duyduğum Çorum'un futbol takımı Çorumspor’un 2. Lige çıkış mutluluğunu, 2019’da Adana'da yaşamıştık.

Çoktan hak ettiği 1. Lig’e bu yıl çıkan Çorumspor’u tebrik ediyor, mutluluklarını paylaşıyorum.

Büyük bir potansiyeli olan Çorum için Süper Lig yeni hedef olmalı. Bu hayali gerçekleştirmek için her şeye sahip bir şehir...” ifadelerini kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)