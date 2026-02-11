Türkiye’nin önemli gastronomi merkezlerinden Çorum’da yöresel lezzetlerin korunması ve markalaştırılmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor. Çorum Belediyesi’nin girişimleriyle şehrin geleneksel lezzetlerinden Çorum su böreği, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

Alınan tescille birlikte Çorum’un coğrafi işaretli ürün sayısı 30’a yükselirken, şehrin gastronomi alanındaki marka değeri de önemli ölçüde güç kazandı. Son olarak Çorum Baklavası ve Çorum Şekerlemesi’nin de coğrafi işaret almasını sağlayan Çorum Belediyesi, su böreğinin de coğrafi işaret almasıyla birlikte şehrin ulusal ve uluslararası alandaki marka değerine de güç kattı.

Öte yandan Çorum tandırı ve Çorum simidi için de coğrafi işaret tescil süreci devam ediyor.

Muhabir: Haber Merkezi