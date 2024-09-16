Ziyaret sırasında, Safi Holding Şeker Fabrikası Müdürü Ali Yetkin, Çorum Şoförler ve Nakliyecileri Odası Başkanı Tahsin Şahin, Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan ve Safi Holding Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Safi de hazır bulundu.

Görüşmelerde, pancar alım sezonunda yapılacak çalışmalar ve çiftçilere sağlanacak destekler ele alındı.

Ziyarette açıklamalarda bulunan Milletvekili Ahlatcı, pancar alım sezonunun Çorum ve çevresindeki tarım üreticileri açısından kritik önem taşıdığını belirterek, “Bu sezonun çiftçilerimiz ve nakliyecilerimiz için hayırlı ve bereketli geçmesini diliyorum. Çiftçilerimizin ürettikleri pancarların fabrikaya sorunsuz bir şekilde ulaşması için gerekli tüm adımları atacağız. Hem üreticilerimizin hem de nakliyecilerimizin kazançlı çıkacağı bir sezon olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

SEZON ÖNCESİ İSTİŞARE

Yusuf Ahlatcı’nın katıldığı toplantıda, çiftçilerin pancar teslimat süreçleri ve nakliyecilerin görev dağılımları detaylandırıldı. Safi Holding yetkilileri, fabrikanın sezona sorunsuz bir şekilde hazırlanabilmesi için tüm önlemleri aldıklarını ifade ettiler.

Çiftçilerin ürünlerini güvenle fabrikaya ulaştırmaları ve nakliyecilerin bu süreçte sorunsuz bir şekilde görev yapmaları adına yeni stratejiler üzerinde duruldu.

Pancar alım sezonunun Çorum ekonomisine katkılarına da değinen Milletvekili Ahlatcı, “Bu dönem sadece çiftçilerimiz ve nakliyecilerimiz için değil, tüm bölge ekonomisi için büyük önem taşıyor. Fabrikada işlenen pancarlar, tarım ve ticaret alanında büyük bir hareketlilik yaratıyor. Çorum’un kalkınmasına katkı sunan bu sürecin başarılı geçmesi adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

YENİ YATIRIMLAR

Toplantıda konuşulan bir diğer önemli konu da Safi Holding’in gelecek dönem için planladığı yatırımlar oldu. Fabrikanın üretim kapasitesini artırmaya yönelik yapılacak bu yatırımlar sayesinde çiftçilerin ürünleri daha hızlı işlenebilecek. Bu da hem çiftçilerin kazançlarını artıracak hem de fabrikanın bölgedeki şeker üretiminde daha etkin bir rol üstlenmesini sağlayacak.

Ahlatcı, konuşmasının sonunda, Safi Şeker Fabrikası’nın Çorum için stratejik bir öneme sahip olduğunu belirterek, “Safi Şeker Fabrikası, sadece bir sanayi kuruluşu değil, aynı zamanda çiftçimizden nakliyecimize kadar geniş bir kesime ekonomik katkı sağlayan bir değer. Biz de bu değeri daha ileriye taşımak için gerekli tüm çalışmaları yapmaya devam edeceğiz” görüşünü dile getirdi.

Editör: Haber Merkezi