Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü 2024 yılı Temmuz ayı İnşaat Maliyet Endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,91 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,35 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,12 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,49 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 41,01 arttı, işçilik endeksi yüzde 58,40 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,53 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 46,78 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,69 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,24 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 41,82 arttı, işçilik endeksi yüzde 57,38 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3,14 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 45,01 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,47 arttı, işçilik endeksi yüzde 2,40 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 38,58 arttı, işçilik endeksi yüzde 62,18 arttı.

Editör: SELDA FINDIK