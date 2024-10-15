Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan genel kurulda divan heyetinin seçiminin ardından Yönetim Kurulu faaliyet raporu ile Denetim Kurulu raporu okundu. Gelir, gider ve bilanço ile tahmini bütçenin onaylanmasından sonra ise tek liste ile seçimlere geçildi. Yapılan genel kurul sonucunda Dernek Başkanlığı görevine Uğur Beker seçildi.

Çorum Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği’nin Yönetim Kurulu’nda Adem Mert, Mustafa Damar, Fatma Özkul ve Celal Şen seçilirken, Denetim Kurulu’nda ise Yusuf Şen, Ünal Cevizci ve Türker Temiz yer aldı.

Şehit yakınları ve gazilerin dilek ve temennilerinin dinlenmesinin ardından önceki dönem başkanı Adem Mert yeni yönetimi kutlayarak görevlerinde başarı diledi. Dernek Başkanlığı’na seçilen Uğur Beker ise önceki yönetimlere yaptıkları hizmetler için teşekkür etti.

Editör: HABER MERKEZİ