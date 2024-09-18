Çorum Valiliği, Ticaret ve Sanayi Odası ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) işbirliğinde hayata geçirilecek olan “Çorum Sanayiinde Kadın Eli” projesi kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

Çorum Valiliği'nde gerçekleştirilen törende protokol, Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal ve OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle tarafından imzalandı. Törene ayrıca OKA Çorum Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç da katıldı.

Kurumların işbirliği sayesinde Çorum'da sanayiye kadın elinin değeceği belirtilen açıklamada, kadınların mesleki beceriler kazanarak iş dünyasında daha aktif rol almasının, kentin ekonomik kalkınmasına ivme kazandıracağı ifade edildi.

Protokol kapsamında bu ay içinde kadınlara yönelik CNC operatörlüğü eğitimi düzenleneceği bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“CNC operatörlüğü eğitimiyle hem Çorum sanayisinin nitelikli eleman ihtiyacı karşılanacak hem de kadınların kayıtlı istihdam oranının artırılması hedefleniyor.”

“KADIN İSTİHDAMINDA ÇORUM’UN YÜKSELEN BAŞARISI”

“2012 yılında Çorum'da yüzde 21 olan kayıtlı kadın istihdamı, 2023 yılında yüzde 37'ye yükselmiş durumda. Bu artış, Çorum'u Türkiye genelinde kadın istihdamında 37'nci sıradan 26'ncı sıraya taşıdı. 12'nci Kalkınma Planı doğrultusunda, 2028 yılına kadar kadınların iş gücüne katılım oranının yüzde 40’a, kadın istihdam oranının ise yüzde 36’ya ulaşması hedefleniyor. Bu hedef doğrultusunda, kadınların ihtiyaç duyulan alanlarda mesleki beceri kazanmaları ve iş gücüne daha fazla katılım sağlamaları kritik öneme sahip.”

Editör: Haber Merkezi