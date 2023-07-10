İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kent merkezinde kaçak alkol ve kaçak sigara suçlarına yönelik çalışmalar çerçevesinde 3 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 630 litre kaçak el yapımı alkollü içki, 38 bin adet kaçak makaron sigara, 5 adet sigara doldurma makinesi, 9 kilogram kıyılmış tütün ele geçirilirken gözaltına alınan 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Halkımızın sağlığını tehdit eden kaçakçılığın her türlüsünün men ve takibine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.