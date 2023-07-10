Kafası demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı Kafası demir korkuluğa sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından kent merkezinde kaçak alkol ve kaçak sigara suçlarına yönelik çalışmalar çerçevesinde 3 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 630 litre kaçak el yapımı alkollü içki, 38 bin adet kaçak makaron sigara, 5 adet sigara doldurma makinesi, 9 kilogram kıyılmış tütün ele geçirilirken gözaltına alınan 4 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.
Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Halkımızın sağlığını tehdit eden kaçakçılığın her türlüsünün men ve takibine yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

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