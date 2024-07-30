Çorum il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

Son bir haftada aralarında haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 4 kasten yaralama, 2 dolandırıcılık, 1 yağma (gasp), 1 hırsızlık ve 1 cinsel suçlar olmak üzere toplamda 17 şahıs yakalanırken, haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 3 kadın şahsın tamamı bulunarak ailelerine teslim edildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada “Şehrimizin huzur ve güvenliğini sağlamak için 24 saat görevimizin başındayız” görüşüne yer verilirken, halen aranmasına devam edilen şahıs olmadığı da bildirildi.



Editör: TUGAY GÖKTÜRK