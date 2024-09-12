SS Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi’ne Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “Birinci Derece Tarımsal Örgüt Belgesi” verildi.

Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Ahmet Pehlivan, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün kooperatiflerine “Birinci Derece Tarımsal Örgüt Belgesi” yolladığını açıkladı.

Tarım Reformu Genel Müdürü Dr. Osman Yıldız tarafından SS. Çorum Pancar Ekicileri Kooperatifi’ne ilgili belge gönderilirken, Kooperatif Başkanı Ahmet Pehlivan, belgeyi almalarında büyük emeği olan Birlik Yönetim Kurulu üyelerine, personellerine ve pancar üreticileri ile çiftçilere teşekkür etti.

Editör: Haber Merkezi