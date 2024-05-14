Çorum Özel Hastanesi’nin her yıl Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlediği Geleneksel Resim Yarışmaları’nın 5’incisinde de, yetenekli çocukların birbirinden güzel resimleri yarıştı.

Milli Eğitim Müdürlüğü onayı ile düzenlenen Resim Yarışması’na tüm ilkokulların 1’den 4. sınıfa kadar olan öğrencileri katıldı. Öğrenciler AHL PARK AVM etkinlik alanında resim maharetlerini sergilediler.

Bu yılın konusu “Benim Bayramım 23 Nisan” olarak belirlenmişti.

Jüride, resim öğretmenleri; Özel Bilgi İlkokulu Resim Öğretmeni Aybüke Eliaçık (Özel Bilgi İlkokulu), Özel Ada İlkokulu Resim Öğretmeni Ceren Karataş (Özel Ada), Engin Eryaşar (Özel Bahçeşehir), Evrim Işık (Özel TED), Gülden Kolukısa (Özel Doğa), Serdar Karaca (Özel Pınar), Yavuz Yücel (Güzel Sanatlar Lisesi) ve Neslihan Yılmaz Toprak (Hitit Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi) yer aldı.

Değerlendirme sonucunda, Elif Ebrar Turbay (Özel Pınar), Çağan Arslan (Özel Bilgi) ve Zümra Doğruel (Özel Bilgi) ilk üç dereceyi aldı.

İlk üçe giren öğrencilere Çorum Özel Hastanesi tarafından Drone, Scooter ve Kablosuz Kulaklık hediye edildi.

3 öğrenci de Mansiyon ödülü almaya hak kazandı. Verilen Mansiyon ödülleri de çok özeldi. Çorum Özel Doğa İlkokulu Resim Öğretmeni Gülden Kolukısa, mansiyon ödülü kazanan öğrencilerin kendi karikatürlerini poster olarak çizerek öğrencilere hediye etti.

Hastane İşletme Müdürü Türker Cengiz, AHL PARK Genel Müdürü Ayhan Kocabaş’a, Halkla İlişkiler Müdürü Gözde Kabasakal’a ve tüm AVM personeline teşekkür etti.