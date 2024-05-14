Ak Parti Çorum İl Başkan Yardımcısı ve Medya Tanıtım Başkanı Aylin Alveren Özen, ekibiyle birlikte resmi, özel kurum ve kuruluşlara ziyaretlerini sürdürüyor.
Medya Tanıtım Ekibi, Vergi Dairesi Müdürü İsrafil Sezgin’i, Karayolları Şube Müdürü Mustafa Akkaş’ı, DSİ Müdürü Davut Gerçekçioğlu’nu, AFAD İl Müdürü Ali Uslu’yu ve YEDAŞ Müdürü Bahadır Tanrıverdi’yi ziyaret etti.
Ziyaretlere, parti yöneticileri Tuncay Yalçınkaya, Yüksel Kaya, Fatih Ceylan, Davut Ak, Abdullah Aydın, Semiha Aktı, Beyza Bolat, Onur Civan ve Hüseyin Amir katıldı.
Editör: RIFAT KARA