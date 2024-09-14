Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı’nın başkanlığında gerçekleştirilen OSB Teknik Toplantısı’nda, inşaat sürecindeki parseller ve genişleme alanı üzerine önemli değerlendirmeler yapıldı.

Çorum Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Teknik Toplantısı Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Toplantıda, Çorum OSB'deki proje ve inşaat sürecindeki parsellerin durumu değerlendirilerek, genişleme alanı ile ilgili imar durumu görüşüldü.

Toplantıya Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, bazı kurumların müdürleri katıldı.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ