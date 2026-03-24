Çorum Öğretmen Okulu mezunları, 14-15 ve 16 Nisan 2026 günleri Çorum’da bir araya gelecek.
Organizasyon Komitesi’nden Kenan Özcan, Hasan Ali Kalayoğlu, Arslan Kaya ve Aydın Ünlü, dün gazetemizi ziyaret ederek program hakkında bilgi verdiler.
Öğretmen Okulu mezunlarının buluşması, 14 Nisan günü saat 13.00’de Atatürk Anıtı’nda saygı duruşu ile başlayacak. Daha sonra eski okul binası gezilecek.
15 Nisan’da Obruk Barajı ve Osmancık gezisi, akşam 19.00’da da Çırağan düğün Salonu’nda gala gecesi programlandı.
16 Nisan’da ise Çorum Müzesi gezilecek ve İskilip Dolmaevi’nde program sonlandırılacak.
