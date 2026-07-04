SMA Tip 2 hastası küçük Mustafa Baran Karakiraz’ın tedavisine destek olmak amacıyla Çorum’da yardım kermesi ve etkinlik programı düzenlenecek.

Kadeş Barış Meydanı’nda bugün (4 Temmuz 2026 Cumartesi günü) saat 10.00 ile 18.00 arasında gerçekleştirilecek organizasyondan elde edilecek gelir Baran’ın tedavi sürecine katkı sunacak.

“Haydi Çorum, Baran İçin Buluşuyoruz” sloganıyla düzenlenen etkinlik kapsamında şişme oyun grubu, maskot, Transformers robot gösterileri, pamuk şeker ve çeşitli ikramlar çocuklarla buluşacak. Gün boyu sürecek kermes ve sosyal etkinliklerle elde edilecek gelir, Baran’ın tedavi kampanyasına destek olarak aktarılacak.

Mustafa Baran’a destek olmak isteyen vatandaşlar, etkinlik alanındaki bağış noktalarının yanı sıra valilik onaylı banka hesapları üzerinden bağış yapabilecek. Ayrıca cep telefonlarından BARAN yazarak 4319’a SMS göndererek de kampanyaya katkı sağlanabilecek. Gönderilen her SMS için 50 TL bağışta bulunulacak.

Muhabir: Haber Merkezi