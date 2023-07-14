Havaların ısınmasıyla Sungurlu, Osmancık ve Dodurga’da görülen sarıkız örümceğine bu kez Çorum merkezde İkbalkent sitesi civarında rastlandı.

Serdal Akbaş isimli vatandaş, sokakta sarıkız örümceği gördü. O anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden vatandaş, örümceğin zehirli olmasından endişe ettiklerini dile getirdi.

Çorum’un Osmancık, Sungurlu ve Dodurga ilçesinde de geçtiğimiz haftalarda görülen örümcek paniğe neden olmuştu. Havaların ısınması ile ortaya çıkan örümceğe karşı vatandaşların dikkatli olması öneriliyor.