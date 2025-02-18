Ünlü gazeteci-yazar, TV program yapımcısı Muharrem Sarıkaya’nın popüler programı “Yolların Hikayesi” geçtiğimiz Cumartesi günü Habertürk TV’de yayınlandı.

Büyük ilgi çeken programda, Çorum’un tarihi ve turistik güzellikleri, zengin mutfağı ve kent dokusu tanıtıldı, sanayileşme adına sağlanan gelişmeler konu edildi.

Vali Ali Çalgan, programda Çorum’u tanıtırken, “Tarihi güzellikleri bağrında taşıyan bir açık hava müzesi ve uygarlıklar merkezi” tanımını kullandı.

İnsanlık tarihinin ilk yazılı barış antlaşması Kadeş’in, Birleşmiş Milletler’de barışı simgeleyen ve umutları besleyen bir anıt olarak durduğunu belirten Vali Çalgan, bu antlaşmada Kraliçe Puduhepa’nın imzasının bulunmasını kadın-erkek eşitliğinin ilk işareti olarak niteledi.

Uygarlıklar merkezi olan Çorum’un, medeni bir toplumun genlerini taşıdığına, binlerce yıllık bir yaşam kültürünü oluşturduğuna değinen Vali Çalgan, Çorumlu’nun Türk insanını, Türk kültürünü temsil kabiliyetinin bulunduğunu, coğrafi tescil işareti almış 22 yemeğin yanı sıra, 34’ünün de sırada beklediğini, sanayileşen Çorum’un, Sungurlu’da oluşan güçlü savunma sanayii ile bu alanda da bir merkez haline geldiğini anlattı.