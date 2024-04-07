Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye ekonomisinin son 14 çeyrektir aralıksız büyüme gösterdiği, bu yılın ilk çeyreğinde de ihracatın yüzde 3,6 artış ile 63,7 milyar dolar olduğu kaydedildi.

Mart ayında, İstanbul, % 23 azalış ve 4 milyar 410 milyon dolarla birinci sırada, Kocaeli, % 5,6 artış ve 3 milyar 40 milyon dolarla ikinci sırada, İzmir % 1,5 azalış ve 2 milyar 255 milyon dolarla üçüncü sırada, Bursa % 0,3 azalış ve 1 milyar 636 milyon dolarla dördüncü sırada, Ankara ise % 1 artış ve 1 milyar 25 milyon dolarla beşinci sırada yer buldu.

Martta, geçen yılın aynı ayına göre Çorum 187 milyon dolarla en fazla ihracat artışı sağlayan il oldu. Kocaeli, Mersin, Yalova ve Afyonkarahisar Çorum’u izledi.