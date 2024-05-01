Gıda, kıyafet, alışveriş kartı, ramazan pidesi, maddi destek gibi çeşitli alanlarda ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşan Türk Kızılay Çorum İl Merkez Başkanlığı, 2 bin 146 ihtiyaç sahibinin yüzünü güldürdü.

Çorum Kızılay, ramazan ayında ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi, 126 adet et konserve, 89 aileye toplamda 2 bin 60 adet kıyafet desteği, ramazan pidesi, alışveriş kartı ve maddi destek olmak üzere çeşitli yardımlarda bulunarak ramazan ayında toplamda 2 bin 146 aileye maddi destek sağladı.

İş insanlarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için İl Merkez Başkanlığına bağışlanan alışveriş kartlarını, ihtiyaç sahiplerine teslim eden Kızılay, muhtaç durumda olan ailelerin her daim yanında olduğunu belirterek, bağışçılarına teşekkür etti.

Editör: UĞUR GÖRKEM