Etkinliğe CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, Emek Partisi İl Başkanı Muharrem Özünel, DEM Parti Meclisi Üyesi Ümit Küçükbayatlı, Hacı Bektaş Veli Kültür Vakfı Şube Başkanı Nurettin Aksoy, Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği Başkanı Yıldız Şahin, KESK Dönem Sözcüsü ve Eğitim-Sen Şube Başkanı Kenan Sırma ile çok sayıda vatandaş katıldı.



KATLİAMDA YAŞAMINI YİTİRENLER İÇİN SAYGI DURUŞU

Sunuculuğunu Uğur Çınar'ın yaptığı anma etkinliği; Alevi Kültür Merkezi Başkanı Yıldız Şahin'in konuşması ile başladı.

Katliamda yaşamını yitirenlerin anısına saygı duruşunun ardından da

Hacı Bektaşi Veli Kültür Vakfı Şube Başkanı Nurettin Aksoy ve anma etkinliğini organize eden Çorum Emek ve Demokrasi Platformu Sözcüsü Av. Ahmet Özdel söz alarak, Çorum Katliamı’nın üzerinden 44 yıl geçtiğini belirterek, Kadeş Barış Meydanı’na bir barış anıtı dikilmesi talebinde ısrarcı olduklarını dile getirdiler.



“ÇORUM KATLİAMI İNSANLIĞA KARŞI İŞLENEN BİR SUÇTUR”

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu olarak iki temel taleplerinin bulunduğunu kaydeden Özdel, “Bu iki temel talebimizi yerine gelene kadar her yıl etkinliklerimize tekrar edeceğiz. Bu taleplerden birincisi, Çorum Katliamı insanlığa karşı suçtur ve zaman aşımı işlemez o nedenle tüm devlet arşivleri açılmalı ve gerçek sorumlular yargılanmalıdır.

Yargılamanın tekrar yapılmasını istemede ki temel amaç bu ve buna benzer soruların cevaplanması gerektiğidir. Tüm bu hususlar açıklığa kavuşturmadan, adalet yerini bulmaz ve kamu vicdanı tatmin olmaz.

Biz insanların aklında ve civanında olanın hukuki metinlerle tespitini talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

Dede Şahin Polat’ın “çerağ uyarma”sı ile devam eden programda Emine Özten yönetimindeki semah ekibi gösteri sundu.

Anma etkinliği daha sonra serbest kürsü ile devam etti.

Çok sayıda ismin söz aldığı bu bölümde ilk olarak söz alan Avukat Sadık Eral, 44 yıl önce yaşanan olaylara dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Önceki yıllarda olduğu gibi anma etkinliklerinde Çorumlu canları yalnız bırakmayan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal da geçmişten günümüze uzanan katliamlara değinerek, Maraş'ta Sivas'ta, Çorum'da yaşanan katliamlarda yaşamını yitirenleri andı.

SANATÇI ZEYNEP KARABABA'DAN DİNLETİ

Anma etkinliği Alevi-Bektaşi müziğinin öncülerinden Feyzullah Çınar'ın yakını olan Zeynep Karababa'nın katıldığı dinleti ile son buldu.