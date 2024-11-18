İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce yürütülen "Çorum Sürdürülebilir Kamp Karavan Turizminin Geliştirilmesi Eylem Planı Projesi kapsamında, paydaş kurumlara yönelik bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, Turgut Özal Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Çorum'un bütün ilçelerine faydalı olacak bir çalışma başlattıklarını söyledi.

Bütün ilçelerde tarihi ve kültürel güzelliklerin bulunduğunu dile getiren Nayman, "Karavan turizmiyle başlatacağımız güzel bir çalışmayla ilçelerimizin turistik potansiyelini değerlendirmeyi amaçlıyoruz." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Sümeyra Bektaş da Çorum'un tarih, kültür ve sanat çehresini geliştirerek yönlendirmeye çalıştıklarını kaydetti.

Çorum'un kültür mirası ve yaşam kültürünün uluslararası platformlarda doğru stratejilerle tanıtmaya çalıştıklarına işaret eden Bektaş, "Şehrimiz tarih kadar doğal güzellik bakımından da zengindir. İlimizin doğal güzelliklerini korumak ve turizm bağlamında dikkat çekmek için proje hazırladık. Kamp Karavan Turizminin Geliştirilmesi Eylem Planı Projesi ile şehrimizin turizm bakımından ilerlemesine önemli bir adım daha atacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Dünya Turizm Gazetecileri ve Yazarları Federasyonu Kültür Rotaları Komisyon Başkanı Ali Öztüfekci, proje kapsamında yürütülecek çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.