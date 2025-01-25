Bakan Tunç, Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Çorum 8. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Çorum Adliyesi ek binası yapım işinin 2025 yatırım programına alındığını, ayrıca 100 milyonun üzerine bir kaynak aktararak hâkim, savcı ve adalet personeli için adalet konutları desteğini verdiklerini söyledi.

Bakan Tunç, yaptığı konuşmada şunları söyledi:

“Kongrelerimiz yeniden güç kazanma, tazelenmek için daha büyük hedefler için bir vesile. Bugün de Çorum teşkilatımızın tazelenmesi fırsatıyla bir aradayız.

Çorum ülkemiz için önemli bir şehir. Alacahöyük’ten Hattuşa’ya varıncaya kadar medeniyetlere beşiklik yapmış tarih şehri, kültür şehri. Her bir yanı tarih kokan bir şehir. Selçuklu’ya, Osmanlı’ya ev sahipliği yapmış kadim bir şehir.

Çorum AK Parti’ye en yüksek desteği veren şehirlerimizden. En son yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 65’in üzerinde bir oyla Recep Tayyip Erdoğan diyen bir şehir. Önceki seçimlerde de yine Cumhurbaşkanımıza yüzde 65’in üzerinde destek veren bir şehir o nedenle biz Çorum’a şükran borçluyuz. Çorum için ne yapsak azdır. Hükümetimizin büyük yatırımları oldu. Çorum iktidarımız döneminde gelişti, kalkındı. Sanayisiyle ve tarımıyla sürekli büyümeye ve ihracatta da ülkemizin önde gelen şehirlerinden olmaya devam ediyor.

Editör: Haber Merkezi

Çorum’un çalışkan insanları, onlara vereceğimiz desteklerle inşallah Çorum çok daha ileri noktalara gidecek.Çoruma yaptıklarımız var yapacaklarımız var. Adalet Bakanlığı olarak Çorum’a gelirken müjdeyle geldik. 25 bin metrekare kapalı alanı olan şu andaki binadan biraz daha büyük olan bir adalet binasını inşallah kazandıracağız. 2025 yatırım programına aldık. Yeni adalet binamızla Çorum’da yargı hizmetlerinin daha kaliteli olması noktasında gayretlerimizi sürdüreceğiz. Diğer yandan da 100 milyonun üzerine bir kaynak aktararak hâkim, savcı ve adalet personelimiz için adalet konutları desteğimizi verdik.”