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Dünya İnsan Hakları Günü’nde Filistin’de katil İsrail devletinin zulmünün ve insan haklarına aykırı uygulamalarının devam ettiği hatırlatılan eylem önceki gün PTT önünde gerçekleştirildi.

Çorum İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı adına yapılan açıklamada Filistin halkının haklı davasının yanında olmaya devam edileceği de bildirildi.

Yıllardır Filistin’de büyük zulümler işleyen işgalci İsrail’in 7 Ekim sonrasındaki süreçte ise saldırılarını daha da artırdığı, Gazze’de tam anlamıyla bir soykırım yapan işgalcilerin son 2 aylık süreçte 13 bine yakını kadın ve çocuk olmak üzere 17 binden fazla Filistinliyi şehit ettiği hatırlatılan basın açıklamasında: “İşgalciler, Gazze’de insan haklarını ve savaş hukukunu hiçe sayarak çocuk, kadın, yaşlı ve sivil ayırt etmeksizin saldırılarını sürdürüyor. Hiçbir sınır gözetilmeksizin yapılan saldırılar sebebiyle Gazze’de hiçbir yer güvenli değil. Camiiler, hastaneler, okullar ve sivil yerleşim yerleri siyonistlerin hedefinde. Beyaz bayrak açan siviller dahi üzerlerine ateş açılarak katlediliyor. İşgalciler, kullanılması uluslararası sözleşmelerce yasaklanmış bombaları Gazze’ye yağdırıyor. İnsanlık tarihinde örneğine az rastlanır bir zulüm, tüm dünyanın gözleri önünde yaşanıyor” görüşüne yer verildi.



Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından alınan tüm uluslararası kararlara rağmen işgalci İsrail’in hukuk tanımadığı, saldırı ve işgalini sürdürdüğü ve ne yazık ki dünyanın gözleri önünde yaşanan bu zulmü durduracak somut adımların atılamadığı kaydedilen açıklamada Hiroşima saldırılarında atılan bombaların 3 katından fazla bomba atılan Filistin halkının mücadelesini onurluca sürdürdüğü, İsrail’in hukuksuz işgal hareketi ve katlettiği insanlar için uluslararası hukuk önünde ve tüm dünyanın vicdanında hapsedilmesi gerektiği ve İHH olarak Mescid-i Aksa, Kudüs ve Filistin özgür olarak kadar meydanlara çıkmaya devam edileceği de dile getirildi.