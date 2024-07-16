Meteoroloji Çorum'un da içinde bulunduğu 10 il için sarı kodlu uyarı yaptı, vatandaşları uyardı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan değerlendirmelere göre: yurdun iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Kahramanmaraş çevreleri, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan, Ağrı ve Kars çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde mevsim normallerinin (2-6 derece) üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da güney ve batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Ağrı, Kars ve Ardahan ile Artvin'in yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'nın güneyi, Kuzey ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

SARI KODLU UYARI

Meteoroloji tarafından 10 il için için sarı kodlu uyarı da yapıldı. Uyarı yapılan iller şöyle:

Afyonkarahisar, Antalya, Burdur, Çankırı, Çorum, Denizli, Isparta, Kastamonu, Konya, Karabük.

MGM'nin web sitesinden yapılan duyuruda, "Salı öğle saatlerinden sonra Batı Karadeniz'de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Kastamonu, Karabük ve Çankırı İlleri ile Çorum'un batısında yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Salı öğle saatlerinden sonra güneybatı kesimlerde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Antalya'nın iç kesimleri, Isparta ve Burdur çevreleri ile Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın güney ve Konya'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." ifadeleri yer aldı.