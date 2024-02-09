CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, sabahın erken saatlerinde “Bismillah” diyerek sahaya çıktı. Çöphüseyinoğlu’na ziyaretlerde ilgi ise yoğun oldu.

Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu’na esnaf ziyaretinde Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, CHP Belediye Meclisi Grup Başkan Vekili Tuncay Yılmaz, Belediye Meclis üyeleri, İl ve Merkez İlçe yöneticileri, önceki dönem İl ve Merkez İlçe Başkan ve yöneticileri, Gençlik ve Kadın Kolları üyeleri ile çok sayıda partili eşlik etti.

“Çorum için projemiz hazır, ekibimiz hazır, biz hazırız” diyen Çöphüseyinoğlu, Çorumlu vatandaşların desteği ve teveccühü ile göreve gelmeleri halinde herkese eşit şekilde hizmet edeceklerinin sözünü vererek, “Her zaman ve her şartta vatandaşlarımızın yanında olacağız” dedi.

Milönü’nde faaliyet gösteren tüm işyerlerini tek tek gezerek esnafın ve vatandaşların elini sıkan CHP Belediye Başkan Adayı Çöphüseyinoğlu, esnafın sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Çorum’da doğup büyüdüğünü vurgulayan Çöphüseyinoğlu, şehrin sorunlarını bildiğini ve Belediye Başkanı seçilmesi halinde bu sorunlara çözüm bulmak için gereken adımları hemen atacaklarını belirtti.



"Herkesi kucaklayan bir Çorum için çalışacağız" diye konuşan H. Levent Çöphüseyinoğlu, şehrin sosyal, kültürel ve turizmi için hazırladıkları tüm projelerini hayata geçirerek Çorum’un daha yaşanabilir bir şehir haline gelmesini hedeflediklerini ifade etti.

Çöphüseyinoğlu, kucaklayıcı bir başkan olacağını ve tüm Çorum halkından destek beklediklerini kaydetti. Milönü esnafının yoğun ilgisiyle karşılaşan CHP Adayı Çöphüseyinoğlu, esnafın desteklerini seçim sürecinde önemli bir motivasyon kaynağı olarak gördüklerini dile getirdi.



Gittiği her iş yerinde esnaf ve vatandaşlarla doğrudan iletişim kurarak onların beklenti ve önerilerini dikkate alan Çöphüseyinoğlu, şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışını benimseyerek, Çorum’a hizmet etmeye hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Çöphüseyinoğlu ve beraberindekiler ayrıca Yavruturna Mahallesi Muhtarı Metin Kaşar’ı da ziyaret etmeyi ihmal etmediler.