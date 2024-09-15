Türkiye Buluşması kapsamında Çorum’a gelen AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın hızlı trenle ilgili sorulara yuvarlak cevaplar vererek, yılın bitmesine 3 ay kaldığını ve ihalenin bu yıl yapılmasının zor olduğunu söylediğini kaydeden Mehmet Tahtasız; “Böylece Ulaştırma Bakanını yalanlamış” dedi.

AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş başkanlığındaki heyetin Çorum ziyaretini değerlendiren Tahtasız, açıklamasında şunları kaydetti: “Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gerek yüz yüze gerekse önergeyle sorduğumuz sorulara hep aynı yanıtı vermiş; “Kırıkkale (Delice) - Çorum Hızlı Tren” ihalesinin bu yıl yapılacağını söylemişti. Projenin dış krediyle finanse edileceği için tasarruf tedbirlerine de takılmayacağını vurgulamıştı.

Mustafa Elitaş ilimize geldi ve yaptığı açıklama ile bakanı yalanlamış oldu. Yıllardır hızlı tren vaadiyle avutulan Çorumlular yine kandırıldı. Vaat vermekte usta olan ancak iş o vaadi yerine getirmeye gelince çırak bile olamayan AKP iktidarına sesleniyoruz: Çorumlulara yalan söylemekten vazgeçin. Çorum halkının umudu ile oynamayın.

Yıllarca havaalanı dediniz, havaalanının yatırım programından çıkarıldığını tespit ettik. Kırkdilim tüneli yazın açılacak denildi, 2026’ya kaldığını ortaya çıkardık. Polis Moral Eğitim Merkezi ihalesi için gün, saat, tarih verdiniz. O da yalan çıktı. Acemi Birliği sözünüzü tamamen rafa kaldırdınız.

Çorumlunun artık sizin vaatlerinize karnı tok. Gölge etmeyin başka ihsan istemez. Bu iktidarın halkımıza vereceği umut da kalmamıştır vaat de! Gümbür gümbür ayak seslerini duyduğunuz bizim iktidarımızda bütün yarım kalan yatırımlar tamamlanacak. Çorum’un insanı da sanayicisi de hak ettiği değeri alacak.”

Editör: HABER MERKEZİ