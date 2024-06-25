'Asgari ücrete ara zam yapılmalı mı?' diye sorduğumuz yurttaşların neredeyse tamamı asgari ücrete ara zam yapılmasını savunurken, bazı vatandaşlar ise yorum yapmaktan kaçındı.

Türkiye’de ekonomik gidişatın kötü olduğunu vurgulayan bir genç, “Yüzde yüz zam yapılmalı, çalışıyoruz ama emeğimizin karşılığını alamıyoruz. Markete giriyoruz 5 binden aşağı çıkamıyoruz, kira olmuş 7-8 bin lira. Sömürülüyoruz. Ekonomi nanay…” ifadesini kullandı.

Bir vatandaş “Ara zam yapmazlarsa yazıklar olsun.” diye konuştu.

Bir yurttaş ise ironi yaparak, “Yeter fazlası haram.” şeklinde konuştu.

Bir kadın, “Aç yaşıyoruz aç. Berbat durumdayız. Gençlerimiz canına kıyıyor. Bizden geçti artık ama gençlerimizi düşünelim.” dedi.

‘Asgari ücrete ara zam yapılmaması hata olur’ diyen bir vatandaş, “Bak bana şimdi emeklilerin derneğine gideceğim de 2 buçuk liraya çay içeceğim diye tepiniyorum bu sıcakta. 27 sene çalıştım aldığım 11 bin lira. Yazıklar olsun bu hükümete verdiğim emeklere.” ifadesini kullandı.

Bir yurttaş, ne işçinin ne emeklinin geçinemediğini belirterek, “Mutlaka yapılmalı asgari ücretli de emekli de zor durumda” dedi.

Bizi yönetenlerin utanması gerektiğini dile getiren bir vatandaş, şöyle devam etti: “Millet direniyor. Makarnadan başka bir şey yiyen var mı sor bakalım. Üzülecek halimiz var. Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’ni ne hale getirdiler. Utanıyorum.”

Nurdan Akbaş - Tugay Göktürk