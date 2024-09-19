Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, dün gazetemizi ziyaret ederek gazete olarak 40. yayın yılımıza girişimizi ve Kurucumuz Mehmet Yolyapar’ın meslekte 55. yılını kutladı. Yağbat’ın ziyaretine Belediye Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Aykut Yağlı ile Basın Koordinatörü Haluk Söylemez de katıldı.

*** Seviyeli ve objektif yayın politikasıyla Çorum’a katkıları nedeniyle ÇORUM HABER’in varlığının kendilerini mutlu ettiğini belirten İsmail Yağbat, Mehmet Yolyapar’ın şahsında tüm gazete çalışanlarına başarı dileklerini iletti.