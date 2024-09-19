Türkiye’nin en köklü doğalgaz dağıtım şirketlerinden Ahlatcı Holding iştiraki Enerya Enerji, enerji dışı sektörlere adım atarak altın madenciliği işine giriyor.

Ahlatcı Holding’in bir iştiraki olan Enerya, Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda, madencilik faaliyetlerine yoğunlaşacak. Altın madenciliği başta olmak üzere, sektördeki tüm alternatifleri değerlendirecek olan şirket, büyüme ve genişleme hedeflerini bu yeni alanda sürdürecek.

Enerya Enerji’nin 16 Eylül 2024 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu toplantısında, şirketin büyüme ve genişleme hedefleri doğrultusunda madencilik sektörüne giriş yapılması kararı alındı ve bu husus, şirket ana sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı üçüncü maddesine eklendi.

Bu amacı teminen, ilgili alanlarda faaliyet gösteren şirket paylarının satın alınması ve/veya maden ruhsatı devralınması konusunda yönetim kurulunun yetkilendirilmesi de karar altına alındı.