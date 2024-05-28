Çorum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, bahar mevsiminde şehir genelindeki park ve yeşil alanlarda çalışmalarını yoğunlaştırdı. Orta refüjler, kavşak ve yol kenarları da adeta gül bahçesine dönüyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların rahatça vakit geçirebileceği alanlar oluşturmak amacıyla çalışmalarını artırdı. Ekipler, öncelikle park ve yeşil alanlarda budama, çiçek ekimi, çapa ve sulama işlemlerini gerçekleştiriyor. Bunun yanı sıra, parklarda yer alan bank, kamelya, oyun grupları gibi donanımların da bakım ve onarım işlemleri yapılıyor.

Belediye ekipleri park ve yeşil alanların yanı sıra şehir merkezindeki refüjlerde çiçek dikimi, ağaçlandırma, çim ekimi ve sulama gibi çalışmalar yaparak, şehrin daha estetik bir görünüme kavuşmasını sağlıyorlar. Ayrıca, şehirdeki yeşil alanların arttırılması için de çalışmalar sürüyor.

Ekipler, orta refüjler, kavşaklar ve yol kenarlarını adeta birer gül bahçesine dönüştürmek için hummalı bir çalışma yürütüyor. Çalışmalar kapsamında, farklı türlerdeki güller titizlikle dikilerek şehre estetik bir görünüm kazandırılıyor. Vatandaşlar, şehrin dört bir yanını süsleyen rengârenk güllerin keyfini çıkarırken, fotoğraf tutkunları için de çok güzel kareler çıkıyor. (

Editör: SELDA FINDIK