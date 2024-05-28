Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından Girişimcilik Ekosisteminin Desteklenmesi Sonuç Odaklı Programı kapsamında, bölgede kadın istihdamı ve girişimciliğinin desteklenmesi amacıyla çeşitli faaliyetler yürütülüyor. Bu çerçevede başarılı kadın girişimciler ile bölge paydaşlarını bir araya getirmek ve kadınları girişimcilik yolunda teşvik etmek amacıyla Çorum’da, “Dijitalleşen Dünyada Markalaşan Kadınlar Girişimcilik Söyleşisi” düzenlendi.

Söyleşide Öznur Alkan, Nurper Özcan ve Aysel Şairoğlu konuşmacı olarak yer aldı ve katılımcılarla başarılı girişimcilik öykülerini paylaştı. Dijitalleşen Dünyada Markalaşan Kadınlar Girişimcilik Söyleşisi, TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Zeynep Yarımca, TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı ve Batı Karadeniz Bölge Temsilcisi Mihriban Akyüz ve OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle’nin açılış konuşmaları ile başladı.

“Kadın girişimciliğini özendirmeye, kadın istihdamını artırmaya yönelik faaliyetlere ve projelere destek vermeyi hedefliyoruz”

Genel Sekreter Dicle konuşmasında katılımcıları selamlayarak, ajansın bölgedeki rolüne ve çalışmalarına yönelik bilgi verdi. Ajansın kadın girişimcilerin kapasitelerini, iş yapma becerilerini ve kadın istihdamını artırmaya, kadın girişimciliğini özendirmeye yönelik faaliyetlere ve projelere destek vermeyi hedeflediğini vurgulayan OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, “Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında iş birliğini destekleyerek çalışmalarını üretim ve ihracat, turizm ve girişimcilik alanlarında sürdürmektedir. Kadın istihdamı ve kadın girişimciliği, 2024 yılı için Kalkınma Ajanslarının ana çalışma temalarından biri olarak belirlenmiştir. Ajansımız bu doğrultuda önümüzdeki dönemde özellikle kadın girişimcilerin kapasitelerini ve iş yapma becerilerini artırmaya, bölgede kadın girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması için ekosistemi oluşturan aktörler ile işbirliği yapmaya, kadın istihdamını artırmaya ve kadın girişimciliğini özendirmeye yönelik faaliyetlere ve projelere destek vermeyi hedefliyor. Ajansımız, Teknik Destek Programları kapsamında uyguladığı kapasite geliştirme programları ile 1000’lerce kadına erişmiştir. Çorum ilimizde yakın zamanda uyguladığı eğitim programlarıyla imalat sanayiinde kadın kaynakçı ve dış ticaret personeli istihdamına katkı sağlamıştır. Sanayinin yanı sıra tarım, turizm ve teknoloji alanlarında da kadın istihdamı ve kadın girişimciliğini destekleyen yüz akı projelerimiz bulunmaktadır” dedi.

Nurper Özcan, Kadın Emeğini Değerlendirme Vakfı (KEDV) Gıda Mühendisi ve Süt ve Süt Ürünleri Eksperi olarak, gıda sektöründe kadın girişimciliğinin nasıl bir fark oluşturduğunu ve bu alandaki deneyimlerini aktararak TEDx konuşması olan kadim reçetelerden bahsetti. Çalıştığı Anadolu şehirlerinde peynir üretiminde kadının rolüne değinilen örnekler arasında Çorum ilinin coğrafi işaret tescilli Kargı Tulum Peyniri de yer aldı.

Aysel Şairoğlu, 2017 yılından bu yana Anadolu’nun farklı illerindeki kadın kooperatifleri tarafından üretilen gıda ve el işi ürünleri, kurumsal firmalara, alternatif kurumsal hediye seti olarak sunan sosyal girişim İyimser Abla iş modelini anlattı. 150’den fazla kurumsal firma ile 600 kadın üretici ve 30 kadın kooperatifine dokunan İyimser Abla, kadın istihdamına katkıda bulunurken özel sektörde kurumsal sosyal sorumluluk ve sosyal satın alma bilincinin gelişmesine katkıda bulunuyor. Program, Bölgede bulunan kadın kooperatifleri ve girişimcilerin kurumsal firmalar ile iş birliği imkânlarını değerlendirmek açısından da bir fırsat sundu.

Kedi ve köpek tasmaları üreten ve globalde satışını gerçekleştiren Gliparis markası kurucusu Öznur Alkan, dijitalde var olmanın önemi, konumdan bağımsız iş yapmanın mümkün olduğunu kendi girişimcilik yolculuğunu paylaşarak aktardı. Alkan, pazar yeri (marketplace) ve stoksuz satış (dropshipping) kavramlarından bahsederek dijitalin gücünü vurguladı. Motivasyon kaynağını üretim olarak değerlendiren, kendi web sitesini ve sosyal medya hesaplarını yöneten Öznur Alkan, “Osmancık’tan ben yapabiliyorsam herkes yapabilir” şeklinde değerlendirmelerde bulundu. Söyleşi sonrasında, Çorum'da kadın girişim örnekleri olarak Hitit Rölyef Tabloları Sergisi ziyaret edildi.



Programın ikinci gününde ise Çorum’un turizm değerlerinin tanıtımına yönelik Alacahöyük Müze ve Ören Yeri, Boğazköy Müzesi, Hattuşaş Antik Kenti, Yazılıkaya Açık Hava Tapınağı ziyareti gerçekleştirildi. Ayrıca bölgedeki kadın girişim ürünlerine örnek olarak Hitit Köyü’nde faaliyet gösteren S.S. Puduhepa Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi ziyaret edildi. Tüm katılımcılar, ilham verici hikâyeler ve değerli bilgilerle dolu bu etkinlikte, girişimcilik yolculuklarına yeni bir bakış açısı kazanma fırsatı buldular.

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu iş birliği ve ev sahipliğinde gerçekleştirilen söyleşiye ayrıca Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyesi Nilüfer Akın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Girişimcilik Müdür V. Duygu Kılıç Çanakçımaksutoğlu, Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V. Sabiha Kılıç, Genç Girişim Yönetişim Derneği Başkanı Özden Özkeser, OKA Girişimcilik Ekosisteminin Desteklenmesi Birim Başkanı Sümer Çakır, OKA Çorum Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Tuğba Purtul Kılıç, Samsun, Tokat, Çorum, Amasya, Düzce, Bartın ve Kastamonu illerinin Kadın Girişimciler icra kurulu başkanları ve üyeleri ile çok sayıda kurum ve işletme temsilcisi, ildeki girişimciler, kooperatifler, Halk Eğitim Merkezi üreticileri, girişimciliğe ilgi duyan gençler katıldı.