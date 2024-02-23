Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, Çorum grubunda Çorum BEDER, Çorum Yurdumspor, Amasya Şehzadeler ve Amasya 22 Haziranspor takımlarının mücadele edeceği belirtildi. Tek devreli lig statüsüne göre oynanacak olan Bölgesel Lig maçlarının 1-3 Mart tarihleri arasında Çorum Yeni Spor Salonu'nda oynanacağı ifade edildi.

1 Mart Cuma günü oynanacak ilk gün maçlarında, saat 14.30'da Çorum BEDER ile Amasya 22 Haziranspor, saat 16.30'da ise Çorum Yurdumspor ile Amasya Şehzadeler karşı karşıya gelecek.

2 Mart Cumartesi günü oynanacak ikinci gün maçlarında, saat 13.00'de Amasya 22 Haziranspor ile Çorum Yurdumspor, saat 15.00'de Amasya Şehzadeler ile Çorum BEDER karşılaşacak.

3 Mart Pazar günü oynanacak olan üçüncü gün maçlarında ise, saat 13.00'de Çorum BEDER ile Çorum Yurdumspor, saat 15.00'de Amasya Şehzadeler ile Amasya 22 Haziranspor takımları kozlarını paylaşacak.

Bu maçlar sonunda grubu ilk iki sırada tamamlayan takımlar final grubuna yükselecek.

Editör: RIFAT KARA