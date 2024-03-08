Kurul, maçın yaklaşık 2 dakika durmasına sebebiyet verecek şekilde sulama sisteminin çalıştırılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle “ihtar” verdiği Ahlatcı Çorum FK’ya, taraftarlarının neden olduğu “çirkin ve kötü tezahürat” eyleminin gerçekleştiği Doğu Tribün D-4, D-5, Kuzey Tribün E1-E2 bloklarda yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının Manisa FK maçında bloke edilmesi suretiyle girişlerinin engellenmesine karar verdi.

PFDK, aynı maçta hakeme yönelik hakareti nedeniyle Bandırmaspor Sportif Direktörü Erkan Taşkıran’a da 3 resmi maçta soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 19.500 lira para cezası verdi.