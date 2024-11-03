Ahlatcı Çorum FK’nın Ankara Keçiörengücü ile oynadığı maçta sakatlanan Loick Landre ve Kabongo Kasongo’nun durumları büyük ölçüde netleşti.

İki futbolcunun da Ankara’da MR’ı çekilirken, arka adalesinden sakatlanan ve 30.dakikada yerini Thomas’a bırakan Kasongo’nun adalesinde 1.derece yırtık tespit edildi. Golcü futbolcu Pendikspor maçında forma giyemeyecek olup, milli aradan sonraki Erokspor maçında oynayabilecek.

53.dakikada yerini Mehmet Tayfun Dingil’e bırakan Loick Landre’nin ise arka adalesinde, tendonunda 2.derece yaralanma tespit edildi. Fransız stoperin en az 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.