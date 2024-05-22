Ahlatcı Çorum FK, Bodrum FK ile 20 Mayıs Pazartesi günü oynadığı Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi Play-Off yarı final ilk maçıyla ilgili olarak iki disiplin ihlalinden Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

ÖZBALTA VE GÜÇER DE PFDK’DA

Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanan ve ikinci yarıda atılan karşılıklı gollerle 1-1 biten maçın 47.dakikasında kırmızı kart gören Ahlatcı Çorum FK yardımcı antrenörü Can Güçer ve 73.dakikada kırmızı kart gören teknik direktör Serkan Özbalta “sportmenliğe aykırı hareket” nedeniyle PFDK’ya tedbirli olarak sevk edildiler. Özbalta ve Güçer, Bodrum FK ile Cuma günü deplasmanda oynanacak rövanş maçında yedek kulübesinde ve soyunma odasında yer alamayacaklar.

İKİ DİSİPLİN SUÇUNDAN CEZA GELİYOR

Ahlatcı Çorum Futbol Kulübü ise, iki ayrı disiplin ihlalinden dolayı ceza alacak. Kırmızı-siyahlı kulüp, taraftarlarının neden olduğu “çirkin ve kötü tezahürat” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle de Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevk edildi.