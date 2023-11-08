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Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nde mücadele eden Ahlatcı Çorum FK, geçtiğimiz Cumartesi günü, sahasında Ankara Keçiörengücü’ne 2-0 önde iken 3-2 yenildiği 11.hafta maçıyla ilgili olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, kırmızı-siyahlı kulübü saha olayları, stada usulsüz seyirci alınması, talimatlara aykırı hareket ve belgelerin haksız kullanımı olmak üzere 4 farklı suçtan PFDK’’ya sevk etti.

Maçta kırmızı kart gören Sportif Direktör Muhammed Fettahoğlu “sportmenliğe aykırı hareket”, antrenör Can Güçer “sportmenliğe aykırı hareket”, “hakaret” ve “tedbire uymaması”, Kulüp Müdürü Özgür Yıldırım da “sportmenliğe aykırı hareket”, “hakem soyunma odası koridorlarındaki sportmenliğe aykırı hareketi ve hakareti”, “tedbire uymaması” ve “talimatlara aykırı hareket” nedeniyle PFDK’ya sevk edildiler.

Kulüp görevlileri Ceylan Bağıç, Sümeyye Çılgın, Hamit Doğan, Selami Çağlar ve Üzeyir Eker “talimatlara aykırı hareket”, Kemal Batuhan Çam “talimatlara aykırı hareket” ve “belgelerin haksız kullanımı”, Özkan Kanbur da “belgelerin haksız kullanımı” nedeniyle PFDK’ya sevk edildiler.